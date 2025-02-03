انت الأن تتابع خبر وزير الصناعة يبحث التعاون الصناعي والتجاري مع العراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الوزراء العرقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة الذي يرأس الوفد و الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة .

ونقل م. القضاة للسوداني تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم الحكومة الأردنية لجهود العراق باستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد المقررة هذا العام.

وجرى، خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية المتنوعة، فضلاً عن مناقشة آليات تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين العراق والأردن، في ضوء أعمال اللجنة العراقية الأردنية التجارية المشتركة، وكذلك تأكيد التعاون بين القطاع الخاص الأردني والعراقي.

كما تطرق اللقاء إلى مراحل العمل في المدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة بين العراق والأردن، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات وتنشيط الشراكة، وما ستحققه من عوائد ومنافع للبلدين، لاسيما مع استمرار العمل على مشروع طريق التنمية، بمحاوره ومشاريعه الستراتيجية.