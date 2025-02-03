انت الأن تتابع خبر العملات المشفرة أولى ضحايا "جمارك ترامب".. وإيثريوم الخاسرة الكبرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجاوب المتعاملون في قطاع العملات المشفرة على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص مراكزهم الاستثمارية في مجموعة من العملات المشفرة.

ووفقاً لوكالة "بلومبيرج"، انخفض سعر "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 27% إلى 2135 دولار صباح الإثنين في آسيا، قبل أن يقلص خسائره، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ". وتعد هذه أكبر نسبة انخفاض خلال يوم تداول تسجلها العملة المشفرة منذ مايو 2021.

يُنتظر أن تسري الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على سلع وبضائع بمليارات الدولارات تستوردها الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ويُتوقع أن تسبب اضطراباً في التجارة العالمية. كما شدد ترامب حدة تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

ألقت المعنويات السلبية في الأسواق بظلها على العملات المشفرة الأخرى، حيث انخفض سعر "بتكوين" في مرحلة ما بنحو 6%، فيما سجلت الرموز الرقمية الأصغر خسائر أكبر.

ترامب يقلق سوق العملات المشفرة

قالت كارولين باولر، الرئيسة التنفيذية لشركة "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets)، إن "حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب تؤثر على السوق بأكملها. المخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية والركود التضخمي إلى حالة ركود تنتشر على مستوى (بتكوين) والعملات المشفرة الأخرى".

تمثل التقلبات في سوق العملات المشفرة تغيراً حاداً عن مسار ارتفاع الأسعار السابق، والذي جاء بفضل تصريحات ترامب الداعمة للقطاع خلال حملته الانتخابية وبعد انتخابه. ووقع الرئيس الجمهوري أمراً تنفيذياً في 24 يناير يقضي بإنشاء مجموعة عمل يُتوقع أن تقدم خلال ستة شهور قواعد واضحة بخصوص شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة. كما كُلفت المجموعة بتقييم إنشاء احتياطي وطني من العملات المشفرة.

أشار جوناثان يارك، متداول كمي أول بشركة صناعة السوق "أكيرون تريدينغ" (Acheron Trading)، إلى أن "التأثير على (إيثريوم) أكبر من (بتكوين) و(سولانا) و(ريبل)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توقعات باحتمال ضم الأخيرة إلى احتياطي الأصول الرقمية في الولايات المتحدة باعتبارها شركات بإدارة أميركية. نتيجة لذلك، فإن سيولة (إيثريوم) أقل قوة بكثير وعرضة لتقلب أكبر مقارنةً بنظرائها".

رغم التفاؤل بخطط ترامب، فإن إعلانه عن الرسوم الجمركية خلال نهاية الأسبوع "أدى إلى رهان كبير على تراجع الأسعار يومي السبت والأحد للحماية من التداعيات الأكبر على الاقتصاد الكلي العالمي"، وفي الفترة الحالية، تتحمل "بتكوين" موجة البيع الكثيف بشكل أفضل من العملات الأصغر التي تشهد مضاربة أكبر، بحسب شون مكنلتي، مدير المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة الوساطة الرئيسية للتعامل في الأصول الرقمية "فالكون إكس" (FalconX).

نيران الحرب التجارية

في سوق المشتقات، جرت تصفية مراكز استثمارية مرُجحة لارتفاع سعر العملات المشفرة بقيمة مليار دولار خلال أولى ساعات التداول يوم الإثنين في آسيا، وكانت "إيثريوم" الأشد تأثراً، بحسب بيانات منصة "كوين غلاس" (Coinglass)، ويعد هذا أكبر حجم للتصفية خلال يوم واحد منذ 9 ديسمبر.

لفت شون داوسون، مدير البحوث لدى منصة تداول العملات المشفرة "ديرايف إس واي زد" (Derive.xyz)، إلى أن "خطر اندلاع حرب تجارية طويلة مع الصين، فضلاً عن حلفاء الولايات المتحدة، لا يعد إيجابياً لقطاع الأصول الرقمية المتقلب المعتمد على أسعار الفائدة"، وربما تصل "إيثريوم" إلى مستوى الدعم عند سعر ما بين 1900 وألفي دولار، فيما تتوقع أسواق عقود الخيارات بنسبة 25% أن يبلغ سعر "إيثريوم" 2000 دولار قبل نهاية هذا الشهر.

في وقت الظهيرة في سنغافورة، بلغ سعر "إيثريوم" نحو 2500 دولار، و"بتكوين" 93 ألف دولار، فيما انخفض سعر "إكس آر بي" المرتبطة بـ"ريبل" 17% إلى 2.20 دولار.

انخفضت القيمة الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنحو 360 مليار دولار يوم الإثنين، بحسب بيانات منصة "كوين غيكو" (CoinGecko)، كما تأثرت عملتا الميم التي أطلقها ترامب وزوجته ميلانيا خلال الأسابيع الماضية بموجة البيع الكثيف، وانخفض سعراهما 75% و90% عن أعلى مستوياتهما على التوالي.