انت الأن تتابع خبر النيابة الإسرائيلية تفتح تحقيقا جنائيا بحق سارة نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها النائبة المعارضة نعمة لازمي، بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".

محاولة التأثير على أحد الشهود

واتهمت النائبة نعمة لازمي ، عن حزب العمال زوجة نتنياهو بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.، و كتبت لازمي على منصة "إكس" أن "هذا التبليغ مهم من أجل المراقبة البرلمانية والنظام القضائي ودولة القانون".

وأضافت النائبة المعارضة، "لن أصمت، لن أتراجع ولن أسمح بدفن هذه القضية. سيتم إحقاق العدالة، وسنسهر على القيام بذلك".

تحقيق القناة الثانية عشرة الإسرائيلية

جاء اتهام النائبة المعارضة لسارة نتنياهو، بعد تحقيق أجرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ، أكدت فيه أن زوجة رئيس الوزراء حاولت التأثير على شاهد في محاكمة زوجها.، وتضمن التحقيق تسجيلات صوتية مفترضة لزوجة رئيس الوزراء تطلب فيها من مساعدة لزوجها التي توفيت ، أن تطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي زوجها وخصوصا هاداس كلاين، أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة رئيس الوزراء.

محاكمة نتنياهو