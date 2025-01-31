انت الأن تتابع خبر 100 ألف أمريكي يوقعون علي وثيقة تطالب بعزل ترامب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مجلة نيوزويك.، أن عريضة تطالب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حصلت على أكثر من 100 ألف توقيع بعد أيام قليلة من ولايته الثانية التي بدأت 20 يناير

وتشير الوثيقة الداعية لعزل ترامب ،

إلي الانقسامات السياسية العميقة في البلاد وردود الفعل على حملته والإجراءات التي اتخذها في الأيام الأولى من ولايته الثانية

سلوك غير قانوني وفساد

وأطلقت منظمة حرية التعبير للناس غير الربحية العريضة، في اليوم الذي عاد فيه ترامب إلى البيت الأبيض، وتدعو الحملة الكونجرس إلى إطلاق تحقيق عزل في الانتهاكات المزعومة لبنود المكافآت التي تحظر على الرئيس الاستفادة من الولايات المتحدة أو الولايات الفردية أو الحكومات الأجنبية، وسلوكه الذي وصفته المنظمة بـ "غير القانوني" و"فاسد" أثناء حملته الانتخابية وعفوه عن الذين شاركوا في هجوم اقتحام الكونجرس.

أسباب جديدة للعزل

وأضافت الحملة ما قالت إنها أسباب جديدة للتحقيق في العزل بناءً على إجراءات أخرى اتخذها ترامب منذ عودته إلى منصبه، بما في ذلك أمره التنفيذي الذي يسعى إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة لبعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة

ووصفت طرد ترامب مفتشين عامين وأعضاء لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية ومجلس العلاقات العمالية الوطنية بانه قرار غير قانوني ويسيء استخدام سلطته.

مطالبة الكونجرس بالتحرك

وتدعو منظمة حرية التعبير من أجل الشعب الكونجرس إلى إطلاق تحقيق فوري في المساءلة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل دونالد ترامب عن الجرائم التي حدثت بالفعل والتي ستستمر في الأيام القادمة

على الجانب الاخر، أشاد الجمهوريون بقرارات ترامب ودافعوا عنها منذ عودته إلى منصبه ومع ذلك، قال البعض إنهم لا يدعمون العفو عن المتهمين في 6 يناير المدانين بجرائم عنيفة في اقتحام الكونجرس

سيطرة الجمهوريون علي مجلسي النواب والشيوخ