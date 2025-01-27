انت الأن تتابع خبر دونالد ترامب يوقع أمراً بإنشاء "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وثيقة، اطلعت عليها شبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يدعو إلى إنشاء "قبة حديدية" أمريكية للدفاع الصاروخي.

وكان ترامب قد تعهد في السابق بإنشاء مثل هذا النظام، على غرار نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي يحمل الأسم نفسه ضمن إجراءات لتعزيز الأمن العسكري الأمريكي.

وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدارته بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا لرفضها السماح لطائرتين عسكريتين تحملان مهاجرين مرحلين بالهبوط، معاقبة شريك أمني للولايات المتحدة لخروجه عن أهدافه المتعلقة بالهجرة، وفق "بلومبرج".

وفي خطوة هزت الأسواق العالمية، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إنه سيفرض تعريفة جمركية طارئة بنسبة 25% على جميع السلع الكولومبية القادمة إلى الولايات المتحدة، والتي سيتم رفعها إلى 50% في غضون أسبوع. كما فرض قيودًا على سفر مجموعة من المسؤولين الحكوميين.

وقال، إن "العقوبات على الخزانة والمصارف والمالية" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية "ستُفرض بالكامل".

وصرح ترامب: "هذه الإجراءات ليست سوى البداية، ولن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة".