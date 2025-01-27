انت الأن تتابع خبر عاجل/ الإتحاد الأوروبي يؤكّد تمسّكه بمبدأ حلّ الدولتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 27 جانفي 2025، في بروكسيل، وناقشوا قضايا كثيرة بينها غزة وسوريا.

ومن جهتها، شددت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، على أن حل الدولتين هو الأساس في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على تمسك الاتحاد الأوروبي به في سبيل إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق ما نقلته العربية.

ياتي هذا بينما تنفّذ بنود اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد 15 شهراً من عدوان دامي على قطاع غزة المحاصر.

وأتت هذه التطورات بينما تتواصل عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ صباح اليوم الاثنين، إلى شمال غزة، حيث عبروا بمركباتهم نتساريم مروراً بشارع صلاح الدين، إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة والشمال، بعد أن خضعوا لتفتيش أمني، تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه.