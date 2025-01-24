انت الأن تتابع خبر مع عودة ترامب .. 3 مخططات استيطانية إسرائيلية كبرى في القدس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسعى السلطات الإسرائيلية، تنفيذ ثلاثة مخططات استيطانية كبرى لبناء معهد توراتي استيطاني، وأكثر من 10 آلاف و100 وحدة استيطانية جديدة في القدس، تستهدف مناطق الشيخ جراح، ومطار القدس (قلنديا) المهجور، وقرية شرفات الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المخططات تشمل كذلك إقامة مدرسة دينية للحريديين في الشيخ جراح و9 آلاف وحدة استيطانية جديدة في شمال شرق القدس، و1100 وحدة استيطانية جديدة غرب بيت صفافا.



وحسب تقرير الصحيفة، وضعت المخططات الثلاثة للتوسع الاستيطاني على جدول أعمال لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في منطقة القدس.ولفتت الصحيفة، إلى أن لجنة التخطيط والبناء المركزية، أعدت سلسلة من خطط البناء في القدس الشرقية، خارج الخط الأخضر، بالتزامن مع تغيير الإدارة في الولايات المتحدة وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتشمل الخطة التي تعد الأكبر، وفق وصف الصحيفة، بناء ما يقرب من 9000 وحدة سكنية لليهود في موقع مطار عطروت المجاور لقرية العقبة حيث يعيش حوالي عشرة آلاف فلسطيني.

وأكدت "هآرتس" أن لجنة التخطيط والبناء المركزية تناقش مخططات تشمل إقامة مدرسة دينية للحريديم في قلب حي الشيخ جراح بالقدس.

كما تقترح المخططات أيضا بناء حي جديد يتضمن 1100 وحدة سكنية قرب قرية شرفات الفلسطينية جنوبي القدس الشرقية، مما يساهم في توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.

وشهد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تسارعا بوتيرته في السنة الأخيرة، وسط إدانات دولية اعتبرت هذا التوسع انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.