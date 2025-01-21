انت الأن تتابع خبر شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استُشهد مواطن، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن سالم أبو شبيكة استُشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال في عمليتين منفصلتين، اليوم الثلاثاء، في بحر مدينة غزة، وفي حي الصبرة جنوب غرب المدينة.

وأوضحت مصادر محلية، بأن صيادا أصيب بجروح خطيرة بنيران زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة غزة، بينما أصيب آخر بنيران مُسيرة إسرائيلية بمحيط ديوان أبو شريعة بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

كما وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين تمكنوا من انتشال جثامين 66 شهيدا من تحت ركام المنازل المدمرة جنوبي وشمالي قطاع غزة أمس الاثنين.

وتشير المعطيات الصحية أن تم انتشال أكثر من 137 شهيدا من مدينة رفح، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أول أمس الأحد.