انت الأن تتابع خبر رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن استقالته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، قد أعلن استقالته من منصبه بادئا سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية ما اعتبر فشلاً في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان)، فإن استقالة هاليفي ستدخل حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار المقبل.

وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا".

وأعلن هاليفي بوضوح: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال قوله "تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم"، لكنه زعم في الوقت نفسه أن "الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط".

وبعد وقت قليل من إعلان هاليفي استقالته، أعلن قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فنكلمان استقالته. وقال في كتاب الاستقالة: "فشلت في 7 أكتوبر في حماية النقب الغربي".

وأضاف فنكلمان أن "الفشل في 7 أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".

من جهتها، تحدثت القناة الـ(13 الإسرائيلية) عن سلسلة من الاستقالات المرتقبة في قيادة الجيش الإسرائيلي لذات السبب.