انت الأن تتابع خبر لم تتضمن مروان البرغوثي .. أسماء 700 أسير فلسطيني ضمن صفقة غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم السبت قائمة بأسماء أكثر من 700 أسير فلسطيني ستطلق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في غزة.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "وزارة العدل العدل الإسرائيلية نشرت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتضمن القائمة أسماء أكثر من 700 أسير".



وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد، وتشمل القائمة أعضاء من حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"فتح" على حد سواء.



وبحسب الوزارة "فإن عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وأدينوا بجرائم مثل القتل".



فيما لم تضمن القائمة اسم القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، البالغ من العمر 64 عاما، الذي يعد أبرز سجين تحتجزه إسرائيل وينظر إليه العديد من الفلسطينيين باعتباره المرشح الأبرز لمنصب الرئيس في المستقبل.



هذا وأصدرت الوزارة القائمة بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بموجبه سيجري إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.