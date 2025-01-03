انت الأن تتابع خبر اشتباك مسلح بين الجيش اللبناني ومسلحين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، اندلاع اشتباك مسلح بين عناصره ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون الواقعة في محافظة بعلبك الهرمل.



وقال الجيش في بيان إن "مسلحين حاولوا فتح المعبر غير الشرعي مع سوريا أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاقه، فعمد عناصر الجيش على إطلاق نيرانا تحذيرية في الهواء وعمد المسلحون إلى إطلاق النار باتجاههم ما أدى إلى إصابة أحدهم".



وأضاف: "اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".

بيان الجيش اللبناني:

"بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٢٥، أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون – بعلبك، حاول أشخاص مسلحون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية في الهواء، وعمد المسلحون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين، وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة”.