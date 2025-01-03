انت الأن تتابع خبر تفاصيل توقيف شمس الأسد وأمها في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح مصدر قضائي تفاصيل إطلاق سراح حفيدة رفعت الأسد وأمها بعد توقيفهما في مطار بيروت بتهمة حيازة جوازات سفر مزورة.



وقال المصدر إن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا "تسلم الموقوفتين من جهاز الأمن العام بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهما، وقرر تركهما بسندي إقامة، كما ادعى عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية، وأحال الملفّ إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بهذا الجرم".



وأفاد بأن "الإفراج عن شمس الأسد ووالدتها جاء بعد استنفاد مدّة التوقيف الاحتياطي، إذ إن الجرم عبارة عن (جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة)، والمحكمة ستحاكمهما على هذا الأساس وتصدر الحكم بحقهما"، مشيراً إلى أن المحكمة "قد تكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي وربما تفرض عليهما غرامة مالية".



ويفترض بقاء شمس الأسد ورشا خزيم على الأراضي اللبنانية إلى حين انتهاء محاكمتهما وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بحقهما، لكن المصدر القضائي لفت إلى أن السيدتين "تعانيان من وضع قانوني صعب ومعقد".



وأضاف: "بعد صدور الحكم وتنفيذه يمكن لجهاز الأمن العام أن يصدر وثيقتين تمكنهما من التجول بموجبها في الأراضي اللبنانية إلى حين إيجاد الصيغة القانونية التي تسمح لهما بالمغادرة".