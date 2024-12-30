انت الأن تتابع خبر تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة في بيت حانون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل "أورئيل بيرتس" من كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للواء كفير، وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وفي تفاصيل الحادث، قالت (القناة 14) إن مجموعة من المسلحين في بيت حانون أطلقت النار من سلاح قنص وأصابت جنديًا من القوة التي كانت في الطابق الثالث من مبنى، زملاؤه في الفريق وصلوا لتقديم الإسعاف له، وعندها أطلق المسلحون صاروخين مضادين للدروع على الطابق وأطلقوا النار أيضًا من أسلحة خفيفة - أسفرت الحادثة عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين".

في سياق متصل، ذكرت القناة أنه "ورغم مرور أشهر من العمل في منطقة جباليا، تشير التقديرات إلى وجود مئات المسلحين التابعين للجناح العسكري لحماس الذين لا يزالون ينشطون في شمال قطاع غزة".

وتابعت: "في الفترة الأخيرة، لوحظ تصاعد في العمليات المسلحة التي تنفذها خلايا حماس هناك - من يعتقد أن الفرقة 162 قادرة على حسم المعركة وحدها ضد حماس، فهو مخطئ".

يأتي ذلك بعد أقل من يوم واحد على إعلان إذاعة جيش الاحتلال، مقتل 40 جندياً إسرائيلياً بينهم ضباط، منذ بدء العملية العسكرية المركزة والمستمرة في جباليا وشمال قطاع غزة، بتشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجاء الكشف عن الحصيلة الإجمالية ضمن إعلان إذاعة جيش الاحتلال مقتل الرقيب يوفال شُهام، الذي قالت إنه كان مقاتلا في سلاح المدرعات ويبلغ من العمر (22 عاما)، مشيرة إلى أنه قُتل بمعركة في جباليا، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة.

وأضافت أن "يوفال هو القتيل الـ40 في العملية البرية الحالية بشمال قطاع غزة"، التي بدأت في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.