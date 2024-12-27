انت الأن تتابع خبر خرق جديد .. غارات إسرائيلية على جرود قوسايا شرق لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خرق إسرائيلي خطير ومتواصل لوقف إطلاق النار، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على جرود قوسايا في منطقة البقاع في شرق لبنان استهدفت 3 مواقع.



وسمع دوي انفجار قوي في السلسلة الشرقية، في البقاع، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض.



وهذا الاستهداف للبقاع هو الثاني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على سهل بلدة طاريا، غرب مدينة بعلبك فجر يوم الأربعاء.



وأمس الخميس، توغلت الدبابات الإسرائيلية للمرة الأولى من بلدة القنطرة جنوب لبنان نحو وادي الحجير، وعملت على رفع سواتر ترابية قطعت من خلالها الطريق المؤدية نحو وادي السلوقي.



وعقب الحادثة، أوضحت قيادة الجيش اللبناني، أن "القوات الإسرائيلية انسحبت من مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، بعد توغلها، فيما عمل الجيش على إزالة سواتر ترابية كان قد أقامها لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعاد فتح الطريق".