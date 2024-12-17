انت الأن تتابع خبر أردوغان يعلّق على استشهاد خالد نبهان صاحب مقولة "روح الروح" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علّق الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، على نبأ استشهاد المواطن، خالد نبهان، الذي اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بعبارة "روح الورح" التي وجّهها لحفيديته لحظة استشهادها.

وقال أردوغان خلال تصريح له "بالأمس تلقينا خبر استشهاد الجد الذي يقول "روح الروح". مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين في قطاع غزة والمدارس التي تؤوي المدنيين.

وتابع "يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة والضغط على إسرائيل لتحقيق السلام".

وأكمل "بحثنا الظلم الإسرائيلي بغزة ووجوب إنهائه خاصة وأن الوضع الإنساني ازداد سوءا هناك بقدوم الشتاء".

وأمس الإثنين، استشهد المواطن الفلسطيني، خالد نبهان، صاحب المقولة اشهيرة "روح الروح"، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واشتهر نبهان بمقولة "روح الروح" التي وجّهها لحفيدته ريم خلال توديعها بعد استشهادها في غارة لجيش الاحتلال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد نبهان وهو يحمل جثمان حفيدته ويلاطفها بكلمات حنونة من قبيل "روح الروح"، ويحتضنها في لحظات الوداع الأخير.

ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.