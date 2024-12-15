انت الأن تتابع خبر استشهاد 15 فلسطينيا بمدرسة في بيت حانون شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد أكثر من 15 قتيلا وعدد من الإصابات إثر اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدرسة "خليل عويضة" في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وبحسب مصادر إعلامية، فإن دبابات القوات الإسرائيلية حاصرت مدارس الإيواء في عزبة بيت حانون شمال غزة، واستهدفت محيط المنطقة بقصف متواصل، واعتقلت الرجال في مدرسة خليل عويضة، وأجبرت النساء والأطفال على النزوح قسرا.



من جهة أخرى، انتشلت فرق الدفاع المدني، 4 قتلى وعدد من الجرحى بعد قصف القوات الإسرائيلية منزلا لعائلة "عروق" في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



كذلك، استهدفت غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار منطقة محيط الشيخ زايد وشمال بيت لاهيا، وأطلقت الآليات الإسرائيلي النار بشكل مكثف في منطقة الصفطاوي غربي جباليا شمالي القطاع.



ولفتت المصادر إلى سقوط عدد من الإصابات جراء قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بإلقاء القنابل تجاه المواطنين محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، كذلك أطلقت طائرات كواد كابتر النار في شارع الغليظ بجباليا النزلة شمال غرب القطاع، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين حالة أحدهم خطيرة.



وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في محيط أرض أبو غزالة غربي مخيم النصيرات، وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف عدة مستهدفة غرب النصيرات.



وأشارت المصادر، إلى أن النيران اشتعلت في أحد المنازل في منطقة أرض أبو غولة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، نتيجة القصف المدفعي المتواصل.