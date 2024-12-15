انت الأن تتابع خبر الاحتلال يخطر بهدم مسجد في سلوان بالقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد مواطنا مقدسيا على هدم مخزن، وأخطرت بهدم مسجد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان، إن قوات الاحتلال أجبرت مقدسيا على هدم مخزنه، علما أنه قد مضى على بنائه 43 عاما، كما أخطرت بهدم مسجد الإسراء في بلدة سلوان خلال 21 يوما، إضافة إلى فرض غرامة مالية.

يذكر أن بلدة سلوان تقع على بعد كيلو متر واحد جنوب المسجد الأقصى المبارك ويقطنها عشرات آلاف الفلسطينيين يتهددهم خطر التهجير القسري نتيجة استهداف الاحتلال للبلدة بالتهويد والاستيطان.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.