انت الأن تتابع خبر أمن السلطة يواصل هجومه على المقاومة في جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على غير العادة، يتوقع أن يجتمع "الكابنيت" السياسي الإسرائيلي اليوم الأحد، في القدس لبحث ما أسموه التصعيد في الضفة الغربية على خلفية المواجهة العسكرية الفلسطينية في مخيم جنين.



وبحسب القناة 14 العبرية، فإن هناك قلقا في الكيان الصهيوني من التصعيد في شمال الضفة، مرجّحة تدخّل "الجيش" في سبيل القضاء على الفصائل المقاومة في الضفة وتحويلها إلى جبهة قتال رئيسة.



وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن أجهزة أمن السلطة هاجمت مقاومين في جنين وطولكرم.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل بـ"نموذج نابلس"، الذي يعتمد على تدخل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بعد إضعاف المقاومة، مع التزام رسمي بالحفاظ على استقرار السلطة ومنع انهيارها تحقيقًا للمصلحة الأمنية الإسرائيلية.



وتشير الاحصاءات إلى أن (13) شهيدا ارتقوا برصاص أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.



كما اعتقلت أجهزة أمن السلطة في نابلس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، رئيس مجلس طلبة جامعة النجاح عمرو قواريق، والطالب في كلية الطب محمد شنطور من سكنهما الجامعي.