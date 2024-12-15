انت الأن تتابع خبر (معاريف) تكشف: المفاوضات بشأن صفقة التبادل أصبحت أكثر تعقيداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القول عن مصادر مصرية إن "المفاوضات المتعلقة بصفقة الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أصبحت أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن تحقيق تقدم ملموس".

وتابعت الصحيفة أن "إسرائيل تعارض الإفراج عن أسرى فلسطينيين بارزين، من بينهم مروان البرغوثي، وتقترح قوائم بديلة تشمل أسرى جدد، مما يعيق التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشارت إلى أنّ هناك خلافات قائمة حول ترتيبات إعادة فتح معبر رفح، ونزع السلاح الفلسطيني في المناطق الحدودية، وآلية انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإعادة تموضعها.

وفي سياق متصل، قالت (هيئة البث الإسرائيلية) إن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما فيما يتعلق بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل".