انت الأن تتابع خبر "الإعلامي الحكومي" بغزة: القطاع وصل مرحلة كارثية بسبب سياسة التجويع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بأن الاحتلال يواصل إغلاق جميع المعابر، مانعًا إدخال المساعدات والمواد الغذائية، مما دفع القطاع إلى مرحلة كارثية نتيجة سياسة التجويع الممنهجة.

ودعا الإعلامي الحكومي في بيان له، اليوم الأحد، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى التدخل العاجل لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع.

وأدان البيان جرائم الاحتلال المركبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسة التجويع.

وطالب المكتب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له القطاع، داعيًا دول العالم إلى التحرك الفوري لوضع حد للأوضاع الإنسانية المتدهورة.