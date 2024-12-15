انت الأن تتابع خبر إسرائيل تستأنف على مذكرتيّ اعتقال نتنياهو وغالانت أمام الجنائية الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن تل أبيب قدمت استئنافاً رسميًا ضد مذكرات الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وغالانت.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة".



وأضاف نتنياهو أن "السناتور الجمهوري الأميركي لينزي جراهام أطلعه على سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.