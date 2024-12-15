انت الأن تتابع خبر مصر: ملتزمون بدعم سوريا وسياسة الإقصاء ستؤدي لغياب الاستقرار والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إنّ "هناك التزاماً عربياً بدعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها".

وتابع خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن هناك "توافقاً على مجموعة من المبادئ العامة التي إذا تم الالتزام بها من كافة الأطراف سواء السورية أو الإقليمية والدولية، فإن مستقبل سوريا سيكون مطمئناً".

وأضاف أن "هذه المبادئ تشمل سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وإدارة عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً"، واصفاً ذلك بالأمر "شديد الأهم".وفق موقع قناة (الميادين)

كما وحذّر عبد العاطي من أن "الإقصاء لن يؤدي إلا إلى عدم الاستقرار في سوريا"، مؤكداً التوافق خلال الاجتماعات التي عقدت في العقبة على أن تكون هناك "عملية سياسية شاملة وأن تكون هناك مساعدة عربية وإقليمية ودولية لإدارة عملية انتقالية في سوريا لتصل إلى بر الأمان".