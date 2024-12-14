انت الأن تتابع خبر "القمر البارد" يزيّن سماء رفحاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزينت سماء رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، بالقمر المكتمل الأخير لعام 2024، ويطلق عليه "القمر البارد"، بسبب الليالي الطويلة والباردة التي يشهدها الشهر الأخير من العام، وهي من تسميات وألقاب القمر المتعددة، ويضيء القمر المكتمل السماء ويبقى مرئيًا طوال الليل.

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، برجس الفليح أن القمر المكتمل يشاركه كوكب المشتري الذي يلمع في اتجاه الشرق، كما سيكون كوكب زحل بارزًا في اتجاه الغرب، والزهراء في الأفق الغربي، وكوكب المريخ باتجاه الشرق، مشيرًا إلى أن القمر قد أقترن مع الثريا أمس 13 جمادى الأولى وهو يعتبر بداية البرد في أول المربعانية، وتُعرف هذه الفترة بالبرودة الشديدة وتساقط الأمطار والثلوج في بعض المناطق.