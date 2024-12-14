انت الأن تتابع خبر الأردن يدين استهداف الاحتلال لمربع سكني بمخيم النصيرات وسط غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدان الأردن، اليوم السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 40 مواطنا بينهم نساء وأطفال، ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 14 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها، اليوم السبت، إنها تدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط غزة، أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكدت "رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء في ظل عجز دولي وغياب محاسبة دولية فاعلة لمرتكبي هذه الهجمات على الفلسطينيين".

وجددت الخارجية الأردنية دعوتها للمجتمع الدولي بـ"ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة بشكل فوري، ووقف جرائمها، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".