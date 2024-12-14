انت الأن تتابع خبر السعودية تدين قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ماهي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.

وقالت: "تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، حفاظاً على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية".