انت الأن تتابع خبر استشهاد الصحفي محمد بعلوشة جرّاء استهداف بمدينة غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، باستشهاد الصحفي محمد بعلوشة، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

ويأتي استهداف بعلوشة بعد سلسلة من الغارات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على عددٍ من المدراس لإيواء النازحين في مدينة غزة نجم عنها عدد من الشهداء والجرحى.

وباستهداف بعلوشة يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر إلى 194 صحفيًا وسط تجاهل لكافة القوانين الدولية التي تكفل حقّهم في الحماية والتغطية الإعلامية.