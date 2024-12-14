انت الأن تتابع خبر ماسك يدعم حملة ترامب الانتخابية بـ 70 مليون دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا الذي يعد أغنى شخص في العالم، أكثر من 70 مليون دولار لمساعدة دونالد ترامب وغيرهم من الجمهوريين للفوز في انتخابات نوفمبر مما جعله واحدا من أكبر المتبرعين لقضايا الحزب الجمهوري في موسم الحملات الانتخابية هذا، وفقا لتقارير التمويل الانتخابي التي صدرت هذا الأسبوع.

وقدم ماسك هذا التبرع خلال الصيف إلى لجنة العمل السياسي (أمريكان بي إيه سي)، وهي لجنة عمل سياسي كبرى أطلقها في مايو لدعم ترامب في مسعاه للعودة إلى البيت الأبيض. وسرعان ما أصبحت هذه اللجنة لاعبا مركزيا في جهود ترامب الانتخابية.

وقال مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" يوم الثلاثاء على منصته الاجتماعية "إكس" بعد أن تم الكشف عن المبلغ الذي ساهم به في تقرير تمويل الحملات: "تسعى لجنة العمل السياسي الأمريكية إلى القيم الوسطية والعقلانية".

ويمكن للجان العمل السياسي الكبرى مثل لجنة ماسك جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة من المال، لكنها عادة ما يحظر عليها تنسيق جهودها مع المرشحين الذين تدعمهم.