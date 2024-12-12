انت الأن تتابع خبر سوريا .. أنباء عن تحرير الصحفي الأمريكي أوستن تايس .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، تحرير الصحفي الأميركي أوستن تايس من سجن أحد الأفرع الأمنية بدمشق، فيما أكدت مصادر خاصة لقناة سوريا أن المعتقل هو أمريكي ويسمى "ترافيس" ولكنه ليس الصحفي تايس.

وفي التفاصيل، عثر مواطنون سوريون على مواطن أمريكي، قالوا إنه الصحفي أوستن تايس المختفي منذ عام 2012 في البلاد.



وبث ناشطون فيديو يظهر عثور مواطن سوري على الرجل الأمريكي في منطقة الذيابية بريف دمشق.



وأكد ناشطون أن أوستن تايس كان مختطفا لدى قوات الأمن السوري في نظام بشار الأسد، قبل أن يتم تحريره عقب سقوط النظام.

من هو تايس؟

أوستن تايس، صحفي أميركي، ولد عام 1981، وينحدر من مدينة هيوستن في ولاية تكساس. اختفى في عام 2012 عندما كان يغطي الحرب الأهلية في سوريا.

عمل لصالح صحيفة واشنطن بوست، ووكالة ماكلاتشي للأنباء، ووكالة الأنباء الفرنسية، ومؤسسات أخرى.

هو أحد خريجي جامعة جورج تاون، وكان قائدا في مشاة البحرية الأميركية، وفقا للمعلومات المتوفرة عنه. حصل على العديد من الجوائز عن تقاريره، بما في ذلك جائزة جورج بولك لتغطية الحروب عام 2012، وفقا لموقع إلكتروني أنشأته عائلته.

تعتقد السلطات الأميركية أن نظام بشار الأسد، احتجز تايس منذ اختفائه، وقد بذلت جهودا مستمرة للتفاوض من أجل عودته إلى الوطن.

تقول شقيقته، أبيغايل تايس أيدا بيرن، في لقاء مع قناة "الحرة"، إنها عكفت وعائلتها على تدقيق النظر في مقاطع الفيديو التي انتشرت لسجناء تم تحريرهم من مختلف سجون النظام السوري بعد سقوط نظام الأسد، بحثا عنه.

عد أكثر من شهر على أسره، ظهر تايس في مقطع فيديو مدته 43 ثانية، وكان رفقة مجموعة مسلحين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي معلومات، لكنها، إلى جانب الحكومة الأميركية، تعتقد أنه ما زال على قيد الحياة.

حظيت قضية احتجازه باهتمام جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة على البيت الأبيض.

فبعد أربع سنوات على احتجازه، التقى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بوالديه، وكان اللقاء قبيل مغادرته المنصب بفترة قصيرة.

وفي أغسطس 2020، أصدر خلفه، الرئيس دونالد ترامب، بيانا بمناسبة الذكرى الثامنة لاختفاء تايس، دعا فيه إلى إطلاق سراحه من سوريا.

وقال ترامب: "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة الأميركيين المفقودين في الخارج وإعادتهم".

وفي مايو 2022، نظم الرئيس جو بايدن اجتماعا مع عائلة تايس بعدما تم تقديم والدته خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض.

وقال مصدر اطلع على المحادثات السرية التي تقيمها إدارة بايدن للوصول إلى الصحفي المحتجز منذ بدء سقوط نظام الأسد، إن آخر تواصل للإدارة مع سوريا بشأن تايس كان قبل شهر تقرييا من سقوط حلب في أيدي قوات المعارضة أواخر الشهر الماضي.

ومؤخرا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "تبذل الولايات المتحدة جهودا مكثفة للعثور على تايس وإعادته إلى عائلته. إننا نضغط على كافة الأطراف في المنطقة لدعم هذا الجهد".

وقال بايدن، الأحد، إن الحكومة الأميركية تعتقد بأن أوستن على قيد الحياة.