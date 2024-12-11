انت الأن تتابع خبر تصريحات جديدة لأحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الأربعاء إن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو.

وذكر في بيان نشر على قناة تليغرام التابعة للتلفزيون السوري الرسمي "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك".

وأضاف: "سنلاحقهم في بلدنا ونطالب الدول بتسليمنا من فر إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم".

ومن جهته، قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط" إن الأولويات الآن هي ضبط الأمن وتشغيل الخدمات التي تمس المواطن."، مؤكدا أننا سنؤسس دولة جديدة هي دولة المؤسسات والقانون، مستردكا"أمامنا تحديات كبيرة لإعادة السلم الأهلي في البلاد".



واكد أن مطار دمشق الدولي سيستأنف عمله في غضون أيام.

وأشار إلى أن هناك اتصالات مع شتى الدول لتوضيح صورة سوريا الجديدة.

وقال إن هيئة تحرير الشام مرحلة من مراحل ما قبل دخول دمشق.

وشدد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، على أن تنظيم الدولة صفحة سوداء في تاريخ سوريا.

ولفت إلى أن هيئة تحرير الشام تدعم ما يختاره الشعب، ولا بد لقوى الثورة السورية أن تنخرط في المؤسسة العسكرية.

كما أشار إلى ان سجن صيدنايا يعكس وحشية نظام بشار الأسد ودمويته.

يأتي ذلك بعد أيام من تمكن المعارضة المسلحة من إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الذي هرب إلى موسكو فجر الأحد الماضي.

ومع دخول المعارضة للمدن التي كانت خاضعة للنظام تتالت التقارير عن تحرير السجناء السياسيين، والعثور على جثث عليها آثار تعذيب في المستشفيات.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا صادمة لعشرات الجثث عثر عليها في مستشفى حرستا بريف دمشق، وقالوا إنها تعود لسجناء من سجن صيدنايا سيئ الصيت أعدمهم النظام قبل سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومن بين الجثث التي ظهر عليها آثار تعذيب، تم التعرف على جثة الناشط السوري المعارض مازن حمادة الذي اعتقله النظام مع بداية الثورة عام 2011 عدة مرات قبل أن يطلق سراحه بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب ليتوجه إلى أوروبا ويحصل على اللجوء في هولندا.

وعاد حمادة إلى سوريا مجددا منذ 4 أعوام ليجدد النظام اعتقاله قبل العثور على جثته.