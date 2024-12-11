انت الأن تتابع خبر الجلالي: رواتب الموظفين مُؤمَّنة في مصرف سوريا المركزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد محمد الجلالي، آخر رئيس وزراء في عهد بشار الأسد، أن حكومة تسيير الأعمال أصبحت تتحكم في القرارات الاستراتيجية في سوريا، مشيرًا إلى أن عملية تسليم الوزارات جرت بسلاسة دون التأثير على سير العمل.



وأضاف الجلالي، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، أن التعاون بين مختلف الأطراف أسهم في استمرار تقديم الخدمات في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن وزير الخارجية السابق بسام صباغ لم يكن في دمشق عند سقوط النظام، بل كان في طرطوس، ما حال دون حضوره اجتماع الحكومة الانتقالية.



وأشار إلى أن صباغ أبدى استعداده لتسليم ملفات وزارة الخارجية، مؤكدًا أنه أبلغ رئيس الحكومة محمد البشير الذي وعد بتنسيق شؤون البعثات الخارجية والوزارة.



وشدد الجلالي على أن رواتب الموظفين في الدولة السورية مؤمنة عبر البنك المركزي، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنها.