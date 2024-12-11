انت الأن تتابع خبر بلينكن يتوجه اليوم إلى الأردن وتركيا لبحث الوضع في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاربعاء، إلى الأردن ثم إلى تركيا لبحث الوضع في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الخارجية الأميركية.

كما سيناقش التطورات في وغزة، وصفقة الأسرى.