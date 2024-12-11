انت الأن تتابع خبر قطر تسير جسرا جويا عبر الأردن لدعم الأشقاء في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السفارة القطرية في عمان، عن وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى الأراضي الأردنية، محملة بمواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن جسر جوي تنظمه دولة قطر لإغاثة الأشقاء في سوريا.

وبحسب بيان السفارة القطرية اليوم الأربعاء، كان في استقبال الطائرة والمساعدات السفير القطري لدى الأردن، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني. واكد السفير أن هذه الطائرة تمثل جزءًا من سلسلة مساعدات قطرية ستصل إلى الأشقاء السوريين عبر الأردن، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تعكس موقف دولة قطر الثابت والداعم لسوريا ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب السوري الشقيق.