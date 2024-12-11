انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عشرات المسلحين بجنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته قامت بتصفية "عشرات المسلحين" في اشتباكات وجها لوجه ومن خلال غارات جوية، وذلك في إطار عمليته البرية في جنوب لبنان.وبحسب المصدر ذاته، دمرت القوات الإسرائيلية "200 هدف إرهابي"، بواسطة سلاح الجو، شملت منصات إطلاق صواريخ ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومبانٍ عسكرية مستودعات أسلحة تحتوي على منصات إطلاق، قذائف مضادة للدروع.

في المقابل، أصدر حزب الله عدة بيانات، قال فيها إنه استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مارون الراس وعيتا الشعب بالقذائف المدفعية، وفقا لمراسلة الحرة في بيروت.

وأفاد أيضا بإطلاق صلية صاروخية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا، إضافة إلى استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا.

وفي جبهة غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته العسكرية في القطاع، مشيرا إلى استمرار عمليات الفرقتين 162 و252 هناك.

وأشار البيان، إلى "تصفية عدد من المسلحين في اشتباكات مباشرة وضربات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتا إلى أن "القوات تواصل تدمير ما وصفته بـ "البنية التحتية الإرهابية"، والبحث عن أسلحة وكشف وتحييد فتحات الأنفاق.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات، مساء الأحد، في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهة ثانية، قُتل خمسة أطفال بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ في شمال القطاع، حسبما أعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمد بصل، قائلا إن القصف شنّته مسيّرة إسرائيلية.