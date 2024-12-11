انت الأن تتابع خبر روسيا: إجراءات إسرائيل في سوريا تنتهك اتفاق 1974 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في سوريا تنتهك معاهدة 1974 بين تل أبيب ودمشق التي أنهت الحرب وقتها، ووصفت الضربات الجوية الإسرائيلية على البلاد بأنها مصدر قلق بالغ.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحافية، أن تصرفات إسرائيل لا تخدم استقرار الوضع في سوريا، ودعتها إلى ضبط النفس.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال الثلاثاء، إن بلاده تهدف إلى إنشاء "منطقة دفاع خالصة" في جنوب سوريا، بينما قال الجيش إن ضرباته الجوية دمرت الجزء الأكبر من مخزونات الأسلحة الاستراتيجية السورية.