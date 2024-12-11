انت الأن تتابع خبر إدارة العمليات العسكرية تعلن سيطرتها على دير الزور فى سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة العمليات العسكرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء فى سوريا كامل سيطرتها على مدينة دير الزور بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من كافة أطراف المدينة.

وأفادت وسائل إعلامية بأن قوات سوريا الديمقراطية الكردية انسحبت من دير الزور بعد انشقاق فصيل عسكرى مكون من العشائر العربية عنها.

وقالت قوات إدارة العمليات العسكرية السورية، إنها سيطرت أيضا على حقل التيم النفطي في بادية دير الزور، الذي ينتج 5 آلاف برميل يوميا.