انت الأن تتابع خبر ترامب: بوتين تخلّى عن حليفه بشار الأسد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، إن الرئيس السوري بشار الأسد "فرّ من بلاده" بعدما فقد دعم حليفته روسيا.



وأضاف عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "الأسد رحل"، مضيفا "إن حاميته، روسيا، روسيا، روسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين، لم تعد تكترث لحمايته بعد الآن".

وتابع الرئيس الأميركي المنتخب إن‭ ‬الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا.

وأضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها".

وتابع قبيل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس: "هذه ليست معركتنا، فلندع الوضع يأخذ مجراه. دعونا لا نتدخل".