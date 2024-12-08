انت الأن تتابع خبر الآن حر طليق .. طيار سوري سجن 43 عاما لأنه رفض قصف حماة 1980 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصبح رغيد الططري أقدم معتقل سياسي في سجون النظام السوري "دام 43 عاماً " حرا طليقا



وتنقل الططري في العديد من السجون وانتهى به المطاف في سجن طرطوس المركزي وخرج مع الدفعة الأخيرة من المعتقلين إثر سقوط نظام بشار الأسد.



واعتقل الططري حيث كان طيار في سلاح الجو السوري، لأول مرة عام 1980 بسبب رفضه الانصياع لأوامر عسكرية بقصف مواقع في مدينة حماة، خلال اقتحام النظام للمدينة عقب احتجاجات اندلعت فيها.