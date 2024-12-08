انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. سقوط تمثال حافظ الأسد بدمشق والجيش الاسرائيلي يتقدم للحدود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت العاصمة السورية دمشق صباح اليوم مشهدًا يحمل رمزية تاريخية، حيث أقدم مواطنون على إسقاط تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد، والد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في ساحة عرنوس وسط المدينة. الحدث يعكس نهاية حقبة حكمت سوريا بالقبضة الحديدية لأكثر من خمسين عامًا، في لحظة وصفتها المعارضة بـ"الانتصار الرمزي" على النظام السابق.

اقتحام مواقع أمنية استراتيجية

وفي تطور متصل، أعلنت فصائل المعارضة المسلحة أنها اقتحمت مبنى المخابرات الجوية، أحد أهم رموز النظام الأمني في دمشق. يأتي ذلك في إطار السيطرة السريعة التي حققتها المعارضة على العاصمة السورية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم.

هروب الأسد ومغادرة عائلته إلى روسيا

من جانب آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمنيين سوريين، أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى وجهة غير معروفة. وأوضحت الصحيفة أن مغادرته جاءت بعد سفر زوجته وأطفاله إلى روسيا الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لفرار الأسد بعد انهيار النظام.

تحركات إسرائيلية في الجولان

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتقدم عبر السياج الحدودي في الجولان السوري المحتل باتجاه المنطقة العازلة. وأشارت التقارير إلى أن هذا التحرك يهدف إلى "تحسين الدفاعات"، دون توضيح المزيد من التفاصيل بشأن نوايا التحرك الإسرائيلي في ظل التطورات المتسارعة داخل سوريا.

مرحلة جديدة لسوريا والمنطقة

تشكل هذه الأحداث بداية لمرحلة غير مسبوقة في سوريا، وسط تساؤلات حول مستقبل البلاد والمنطقة بأسرها في ظل الفراغ السياسي والأمني الناتج عن سقوط النظام السوري.