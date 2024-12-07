انت الأن تتابع خبر قطر: نرى زخما جديدا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن الدوحة ترى زخما جديدا في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف آل ثاني، السبت، أن قطر تتعاون مع إدارة ترامب القادمة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، قبل تنصيبه.

وأشار إلى أن الاختلافات حول الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال إسرائيل ليست جوهرية.

وأعرب آل ثاني عن أمله في إنجاز الأمور في أقرب وقت ممكن، وأن يستمر استعداد الأطراف للتعامل بحسن نية.