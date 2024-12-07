استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري

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رياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني، السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأطلق قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز العسكري، الرصاص الحي تجاه مواطن بشكل مباشر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها استلمت شهيدا بالعشرينات من العمر على حاجز قلنديا وجرى نقله للمستشفى، بعد أن كان الاحتلال قد رفض في البداية تسليم الشاب وتركه ينزف على الأرض.

وأجبرت قوات الاحتلال مركبات الفلسطينيين على الوقوف عند الحاجز، وأغلقته.