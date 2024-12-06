انت الأن تتابع خبر الحكومة العراقية:أحداث سوريا قضية أمن قومي وإسرائيل متورطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن الأحداث التي تجري في سوريا تمثل قضية أمن قومي للعراق، فيما نفى طلب سوريا مساعدة عسكرية من بغداد.



وأشار العوادي إلى أن "السلطات العراقية قامت بإغلاق الحدود مع سوريا وقامت بتأمين الحدود العراقية بشكل كامل وعززت القوات على طول الحدود العراقية السورية".



ولفت إلى أن السلطات بدأت أيضا "حراكا دبلوماسيا مع سوريا وروسيا والولايات المتحدة وإيران"، معتبرا أن "هناك تقاطعا بين الأطراف ولكن يمكن احتواء الأزمة"،



وشدد على أنه "لا يوجد أي حديث عن تقسيم سوريا وهذا الأمر خط أحمر بالنسبة إلى العراق"، جازما أن "سوريا لم تطلب أي مساعدة عسكرية لكن أعطتنا رسائل عن خطورة الوضع ونحن نتفاعل معها".

واتهم مشاركة فعلية من إسرائيل في ضرب سواتر الجيش السوري، تمهيدا لتلك الاحداث.