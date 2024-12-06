انت الأن تتابع خبر سوريا .. الجيش ينسحب من دير الزور وحواجز درعا ويزحف للساحل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زحفت قوات عسكرية باتجاه مدينة حمص وسط مشاركة مئات المهجرين من أبناء المدينة، وفق إدارة العمليات العسكرية. وأفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بانسحاب قوات النظام من نقاط عسكرية في ريف حمص الشمالي نحو قرى الساحل السوري، بينما أكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام دخول فصائل معارضة مناطق في ريف حمص الشمالي، بما فيها الرستن وتلبيسة، دون مواجهات.



مقاتلون محليون يسيطرون على حواجز في شمال درعا بعد انسحاب النظام

سيطر مقاتلون محليون على حاجزي سملين والطيرة شمالي درعا بعد انسحاب قوات النظام دون مقاومة، وفق مصادر محلية. وأفادت المصادر بانسحاب قوات النظام من عدة حواجز أخرى في المنطقة.



كما انسحب حاجز المخابرات الجوية الواقع بين بلدتي المسيفرة وأم ولد في ريف درعا الشرقي، بحسب "درعا 24". وفي الريف الغربي، هاجم مسلحون فرع الأمن العسكري في مدينة نوى.

وأكدت مصادر لتلفزيون سوريا المعراض، أن مجموعات محلية اقتحمت مبنى قيادة منطقة نوى واعتقلت جميع العناصر المتواجدين داخله.



إدارة العمليات: منح بطاقات حماية مؤقتة لـ1240 عنصراً من النظام في حلب

أكدت إدارة العمليات العسكرية انهيار قوات النظام على عدة جبهات، مع فرار مجموعات عسكرية أمام تقدم القوات، وتأمين انشقاق عدد من جنود النظام. وأشارت الإدارة إلى استمرار تنسيق مجموعات أخرى في حمص وريفها للانشقاق، مضيفة أنها منحت بطاقة حماية مؤقتة لـ1240 عنصراً من قوات النظام في حلب.



الفصائل على بعد 5 كيلومترات من مدينة حمص

سيطرت فصائل المعارضة السورية على أكثر من خمس نقاط في ريف حمص الشمالي، كان أبرزها جسر الرستن. وأكدت مصادر محلية إحكام الفصائل سيطرتها الكاملة على بلدة الدار الكبيرة، واقترابها من مدينة حمص بمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

النظام السوري يسحب قوات الفرقة الرابعة من شرقي دير الزور

وأكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا المعارض، أن الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري بدأت بسحب قواتها من مواقعها شرقي دير الزور، إلى مطارها العسكري.

أوضحت المصادر أن الفرقة سحبت حواجزها العسكرية من مدينة الميادين باتجاه مطار دير الزور العسكري.

كما شملت التحركات سحب حواجز أخرى من مدينة القورية إلى مدينة دير الزور، في خطوة قد تعكس إعادة ترتيب أولويات النظام في المنطقة.

يأتي هذا التحرك وسط تزايد التوترات العسكرية في شرقي سوريا، حيث تشهد المنطقة تصعيداً في العمليات العسكرية والتغيرات الميدانية على الأرض.

التوجه نحو حمص

بعد السيطرة على حماة وسلمية، أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" أن قواتها تتجه نحو محافظة حمص، وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها صفحات محلية، تجهيزات مقاتلين من محافظة حمص للانخراط في المعركة بهدف استعادة مناطقهم من سيطرة قوات النظام وميليشياته.

سياسياً طلب بشار الأسد دعمًا عسكريًا مباشرًا من العراق لمنع تقدم قوات المعارضة.

وذكرت المصادر أنّه لم يحدد نوع الدعم المطلوب، ولكن يُفهم أنه يهدف إلى الحصول على أسلحة نوعية، وأشارت مصادر عراقية إلى وجود خلافات سياسية داخل العراق حول الاستجابة لطلب الأسد بحسب صحيفة العربي الجديد.

وتمت الدعوة لاجتماع في بغداد لوزراء خارجية النظام السوري، وإيران، والعراق لبحث الأوضاع في المنطقة، وخاصة في سوريا، كما أُجّل اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية كان مقررًا لبحث الأوضاع في سوريا إلى موعد لاحق.