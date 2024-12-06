انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية:تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت جامعة الدول العربية، أنه تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي كان مقررا انعقاده يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة إلى موعد لاحق.



وكان من المقرر، أن يناقش الاجتماع الطارئ، بناء على طلب مشترك من سوريا وفلسطين، استمرار العدوان والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية للعراق إلى جانب الأوضاع الراهنة في سوريا.