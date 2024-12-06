انت الأن تتابع خبر سوريا .. قوات المعارضة على بعد 5 كيلومترات من مدينة حمص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد السيطرة على حماة وسلمية، أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للمعارضة السورية، أن قواتها تتجه نحو محافظة حمص، وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها صفحات محلية، تجهيزات مقاتلين من محافظة حمص للانخراط في المعركة بهدف استعادة مناطقهم من سيطرة قوات النظام وميليشياته.



وأكدت مصادر محلية إحكام الفصائل سيطرتها الكاملة على بلدة الدار الكبيرة، واقترابها من مدينة حمص بمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

ودخلت فصائل المعارضة المسلحة مدينتي تلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي، وفق مصادر محلية.

وأكدت مصادر خاصة أن الفصائل سيطرت أيضًا على بلدة تير معلة بعد مواجهات مع قوات النظام السوري.



درعا.. انسحاب المخابرات الجوية وهجمات تطال مواقع النظام في نوى

انسحب حاجز المخابرات الجوية الواقع بين بلدتي المسيفرة وأم ولد في ريف درعا الشرقي، بحسب "درعا 24".

وفي الريف الغربي، هاجم مسلحون فرع الأمن العسكري في مدينة نوى، بينما أكدت مصادر خاصة أن مجموعات محلية اقتحمت مبنى قيادة منطقة نوى واعتقلت جميع العناصر المتواجدين داخله.