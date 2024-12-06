انت الأن تتابع خبر استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية باستشهاد الشاب مصطفى أحمد مصطفى مشة (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالرأس في المخيم، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .

وأضافت المصادر إن مركبات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وسط اندلاع مواجهات، أصيب فيها الشاب مشه إصابة خطيرة ومن ثم تم الإعلان عن استشهاده.