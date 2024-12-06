انت الأن تتابع خبر أهالي حماة يسقطون تمثال حافظ الأسد .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسقط أهالي مدينة حماة تمثال حافظ الأسد وسط المدينة، وسط صيحات الفرح بطرد قوات النظام السوري منها.

وعمّت مظاهر الفرح والاحتفال في مدينة حماة عقب سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها بالكامل، فيما خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة سلمية بعد خروج قوات النظام منها، تطالب بإسقاط النظام السوري، وتخللها حرق لصور بشار الأسد.



وتواصل فصائل المعارضة ضمن عملية "ردع العدوان" تقدمها على محاور أخرى في ريف محافظة حماة الشرقي، مع تجهيز مجموعات أخرى للمشاركة في العمليات العسكرية، بغية الوصول إلى محافظة حمص.

https://x.com/syr_television/status/1864852297047576635

وفي وقت سابق، قال القيادي في "إدارة العمليات العسكرية"، المقدم حسن عبد الغني: "نزف إليكم بشرى تحرير مدينة حماة بالكامل بعد أن أكملت قواتنا عمليات التمشيط بنجاح".

وأضاف عبد الغني: "حمص تترقب قدوم قواتنا"، مردفاً: "إلى أحرار سوريا، لقد اقتربت لحظة الحرية بإذن الله، فكونوا على أهبة الاستعداد لننهي عهد الاستبداد إلى الأبد بعون الله".

وكانت قوات النظام السوري قد أعلنت، اليوم الخميس، الانسحاب من مدينة حماة، بعد معارك عنيفة خاضتها فصائل عملية "ردع العدوان"، حيث تكبّد النظام خسائر فادحة في العناصر والعتاد.

https://x.com/syr_television/status/1864897565881172062

ونشرت صفحات محلية مقاطع فيديو تُظهر تجهيزات مقاتلين من محافظة حمص للانخراط في المعركة، بهدف السيطرة على مناطقهم المهجّرين منها وإخراج قوات النظام وميليشياته منها.

الأسد يطلب دعما عسكريا من العراق

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "العربي الجديد"، أنّ الرئيس السوري بشار الأسد طلب دعماً مباشراً من العراق، وذلك لمنع سيطرة المعارضة السورية على مدن إضافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث طُرح الموضوع في اجتماع للتحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، قبل أيام، بحضور السوداني.

وقالت المصادر، إنّ بشار الأسد طلب دعما عسكريا مباشرا دون تحديد نوعه، لكن يُفهم أن الطلب يهدف إلى توفير أسلحة نوعية لوقف تقدم فصائل المعارضة، في حين كشف مصدر عراقي -عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية- عن وجود خلافات حادة بين القيادات السياسية بشأن تقديم الدعم للنظام السوري.

https://x.com/syr_television/status/1864822324211405196

وبحسب مصادر، أكد مقتدى الصدر على موقف عدم التدخل بالشأن السوري وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره.