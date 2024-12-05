انت الأن تتابع خبر بسبب نشاط مشبوه .. جيش الاحتلال ينشر قوات على الحدود مع الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن نشر قوات وتنفيذ عمليات بحث على الحدود مع الأردن جنوبي البحر الميت بسبب نشاط مشبوه.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي، أن الجيش يجري عمليات بحث وتمشيط للاشتباه بعملية تسلل عند الحدود الأردنية.

وقال المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على منصة "إكس" لقد تلقينا تقريراً عن نشاط مشبوه عند الحدود مع الأردن جنوب البحر الميت".

وأفادت وسائل اعلام عبرية ، بوجود مخاوف لدى سلطات الاحتلال من وقوع عملية تسلل عند الحدود مع الأردن ، اليوم الخميس، مشيرة الى اعتقال مشتبه والبحث عن آخر.



وقالت إذاعة الجيش ان بلاغا وصل إلى الجيش بالاشتباه في عملية تسلل مسلحين من الحدود الأردنية.



وقالت الإذاعة انه تم اعتقال شخص، وجار البحث عن آخر في منطقة وادي عربة.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في أكتوبر تشرين الاول، عن تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن.

وجاء القرار بناء على تقييم ودراسة للاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة ووفق تخطيط أعمال بنيان قوة الجيش واستنادا إلى العبر المستخلصة من الحرب.

وقال بيان جيش الاحتلال إن "هذه الفرقة ستخضع لإمرة القيادة الوسطى، وإن تشكيل هذه الفرقة يهدف إلى تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 الذي يمتد من المطلة على الحدود مع لبنان وحتى إيلات على البحر الأحمر، وتوفير استجابة للتعامل مع أي هجمات وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على حدود السلام وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني".

ويشار إلى أن حدة التوترات الحدودية بين المملكة الأردنية وإسرائيل، تصاعدت مع زيادة وتيرة العمليات التي تبناها أفراد أردنيون حاولوا فيها إصابة وقتل جنود إسرائيليين، إما تسللا أو استهدافا مباشرا عند نقاط التفتيش.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.