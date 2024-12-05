انت الأن تتابع خبر المعارضة السورية تحكم الخناق على جبل زين العابدين بحماة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحكمت فصائل المعارضة السورية الخناق على قوات الجيش السوري المتمركزة في جبل زين العابدين شمالي حماة، وتخوض معارك عنيفة جداً على عدة محاور شمالي وشرقي المدينة، فيما سيطرت إدارة العمليات العسكرية على 20 موقعاً عسكرياً وقرية في ريف حماة.



وفي شرقي حلب، تسللت "قوات سوريا الديمقراطية" إلى محطة الخفسة المغذية لمدينة حلب بالمياه، وتتحرك باتجاه مطار كويرس شرقي المحافظة، فيما أرسلت فصائل المعارضة تعزيزات ضخمة، تشمل دبابات وأسلحة ثقيلة لمواجهة تقدم "قسد".



وتستمر المعارك المحتدمةً في ريف حماة، حيث حقّقت فصائل عملية "ردع العدوان" تقدماً ملحوظاً، وتمكّنت من السيطرة على قرى وبلدات ومواقع استراتيجية شمالي وغربي حماة، أبرزها جبل كفراع ومدرسة المجنزرات ومستودعات رحبة خطاب، إضافة إلى السيطرة على بلدات وقرى في الريف الشرقي.



واستهدفت فصائل "ردع العدوان" مواقع لـ قوات النظام في حماة بطائرات مسيّرة (شاهين)، مُسفرةً عن مقتل عدد من الضباط، منهم العميد وائل محمد سعيد، كما وثّق الإعلام العسكري للفصائل، مقتل 8 ضباط من قوات النظام خلال الاشتباكات في ريف حماة.



الجولاني: "الهيئة لن تحكم حلب"

وفي تصريحٍ لافتٍ، قال قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، إنّ فصيله "لا ينوي حكم حلب"، وأن إدارة المدينة ستكون من مسؤولية "هيئة انتقالية"، مشيراً إلى أنّ "الهيئة تفكّر جدياً في حل نفسها بهدف تعزيز الاندماج بين الهياكل المدنية والعسكرية".

وطالبت فصائل أخرى، مثل "الجبهة الشامية"، عناصرها بإخلاء مدينة حلب على الفور لتسليمها إلى الجهات المدنية والإدارية، بينما بدأ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عملياته في حلب، مركّزاً على انتشال جثث الضحايا وإزالة آثار القصف الجوي من الشوارع الرئيسية لتسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها.



في السياق ذاته، أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" عن بدء تسوية أوضاع عناصر قوات النظام الذين بقوا في حلب بعد سيطرة الفصائل عليها، مؤكّداً رئيس "حكومة الإنقاذ"، محمد البشير، أن معظم موظفي الدوائر الحكومية في حلب استأنفوا عملهم.