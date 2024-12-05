انت الأن تتابع خبر حجب الثقة عن حكومة فرنسا وكلمة لماكرون الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قصر الإليزيه يوم الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة أمام الفرنسيين اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء، بعد حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.



ولم يقدم قصر الإليزيه تفاصيل بشأن موعد تعيين رئيس وزراء جديد.



وصادق البرلمان الفرنسي الأربعاء على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه التي تقدم بها تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.



وصوت 331 من أصل 577 مشرعا ضد حكومة بارنييه الهشة، واستغلوا فرصتهم للإطاحة بالسياسي بعد محاولته تمرير جزء من الميزانية السنوية لحكومته.



ومن المقرر الآن أن تصبح فترة بارنييه أقصر حكومة في تاريخ فرنسا.



رئيس وزراء جديد "خلال 24 ساعة" قبل زيارة ترامب



وبعد الإطاحة بالحكومة من قبل الجمعية الوطنية، لا يريد إيمانويل ماكرون ترك المنصب شاغرا لفترة طويلة.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "ماكرون كان قد استبق سقوط ميشيل بارنييه واختار في الأيام الأخيرة عدة أسماء لخلافته، من بينها وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أو فرانسوا بايرو عمدة مدينة باو".



وبحسب مقربين منه، فإن "إيمانويل ماكرون يرغب في تعيين خليفة لميشيل بارنييه خلال 24 ساعة"، كما أنه "لا يريد أن يظهر بدون حكومة أمام ترامب في نهاية هذا الأسبوع، لأنها مسألة مصداقية بالنسبة لفرنسا".



ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى باريس لحضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في الثامن من ديسمبر المقبل.