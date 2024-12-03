انت الأن تتابع خبر إسرائيل ترتكب أكبر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بـ 20 غارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن لبنان شهدت ساعات عصيبة طوال الليل وفترة الظهيرة أمس بسبب موجة كبيرة من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، وصولًا إلى منطقة الهرمل في الشمال الشرقي للبنان.

وأضاف "سنجاب"، خلال حديثه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الغارات طالت مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله، حيث تم رصد أكثر من 20 غارة جوية على الجنوب اللبناني خلال ليلة أمس، ما يعد أكبر انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوع، تحديدًا يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن موجة الغارات التي تعرض لها الجنوب اللبناني هي جزء من سلسلة الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهدنة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الخروقات الإسرائيلية قد يصل إلى نحو 80 خرقًا حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك أيضًا تحليقًا لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، التي عاشت هي الأخرى ساعات عصيبة خلال الليلة الماضية.